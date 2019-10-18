В Орловской области произошло новое смертельное ДТП
18.10.2019
На трассе «Крым» Chevrolet Cruze сбил мужчину 1976 года рождения.
Авария случилась на 363 километре трассы 17 октября в 21 час 5 минут. Пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте.
Пострадавший скончался на месте ДТП.
Автомобилем управлял водитель 1997 года рождения. Легковая иномарка ехала со стороны Орла в сторону Москвы.
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