В Орловской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика

Авария случилась на 11 километре трассы «Орёл-Тамбов» 31 января в 08:50. «Ниссан Альмера», направляясь в сторону Орла, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком «ДАФ» «лоб в лоб». Такую информацию сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Водитель легковой машины получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась.