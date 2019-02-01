В Орловской области произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика
01.02.2019
Авария случилась на 11 километре трассы «Орёл-Тамбов» 31 января в 08:50. «Ниссан Альмера», направляясь в сторону Орла, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком «ДАФ» «лоб в лоб». Такую информацию сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
Водитель легковой машины получил травмы, однако госпитализация ему не понадобилась.
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