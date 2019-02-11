В Орловской области произошло лобовое столкновение «Фольксвагена» и «Лады»

Легковые автомобили не поделили дорогу в Урицком районе на трассе «Нарышкино-Сосково» на 1 километре. ДТП произошло 10 февраля примерно в 18 часов. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Обошлось без погибших и пострадавших. Однако передние части автомобилей получили значительные повреждения.