В Орловской области произошло лобовое столкновение «Фольксвагена» и «Лады»
11.02.2019
Легковые автомобили не поделили дорогу в Урицком районе на трассе «Нарышкино-Сосково» на 1 километре. ДТП произошло 10 февраля примерно в 18 часов. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Обошлось без погибших и пострадавших. Однако передние части автомобилей получили значительные повреждения.
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