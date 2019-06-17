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В Орловской области произошло ДТП со смертельным исходом

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17.06.2019

Авария случилась 14 июня примерно в 23 часа 45 минут на трассе «Орёл-Знаменское» на 9 километре дороги.

Водитель автомобиля Mazda (мужчина 1997 года рождения) не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Водитель и пассажир (девушка 1997 года рождения) получили травмы и были госпитализированы.

Ещё один пассажир (девушка 1996 года рождения) скончалась на месте ДТП. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

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Фото: Управление МВД по Орловской области

Теги:ОрёлОрловская область

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