В Орловской области произошло ДТП с тремя машинами

Дорожный инцидент случился на трассе «Орел-Ефремов» на 40-м километре 17 февраля в 14:25.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, автомобиль «Рено Логан», направлявшийся в сторону Орла, вылетел на обочину. «Рено» врезалось в припаркованный там «Сеат», затем сбило его водителя (в этот момент он как раз вышел из своей машины). После этого «Рено» врезался ещё и в «Киа Рио».

Сообщается, что водитель «Сеата» получил травмы.