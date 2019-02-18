В Орловской области произошло ДТП с тремя машинами
18.02.2019
Дорожный инцидент случился на трассе «Орел-Ефремов» на 40-м километре 17 февраля в 14:25.
Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, автомобиль «Рено Логан», направлявшийся в сторону Орла, вылетел на обочину. «Рено» врезалось в припаркованный там «Сеат», затем сбило его водителя (в этот момент он как раз вышел из своей машины). После этого «Рено» врезался ещё и в «Киа Рио».
Сообщается, что водитель «Сеата» получил травмы.
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