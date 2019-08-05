В Орловской области произошло ДТП с повышенным количеством пострадавших

Авария случилась 5 августа в 4 часа 50 минут на трассе «Орёл-Тамбов» на 7 километре дороги.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, водитель (мужчина 1996 года рождения), управляя автомобилем ВАЗ 21102, следовал со стороны Ливен в направлении Орла. Он выехал на «встречку» и допустил столкновение с кроссовером Suzuki Grand Vitara. Иномарка (под управлением мужчины 1972 года рождения) ехала во встречном направлении.

В итоге пострадали семеро человек. Госпитализированы оба водителя, а также пассажир «десятки» (мужчина 1996 года рождения) и пассажирка иномарки (девочка 2004 года рождения). Ещё трое получили телесные повреждения, но госпитализация им не понадобилась: двое пассажиров ВАЗ (мужчины 1997 и 1999 годов рождения) и пассажир кроссовера (мальчик 2003 года рождения).