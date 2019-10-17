В Орловской области произошло ДТП с пострадавшим

Авария случилась 16 октября в 19:40 на трассе «Орёл-Брянск-Смоленск» на 32 километре.

Как сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области, водитель «Лады Ларгус» (мужчина 1980 года рождения), совершая обгон, съехал в левый кювет.

В итоге автомобилист получил травмы. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу.

По факту ДТП проводится проверка.