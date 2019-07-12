В Орловской области произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим
12.07.2019
«Лада Гранта» (под управлением водителя 1968 года рождения) сбила восьмилетнего мальчика во Мценске 11 июля в 17:05. ДТП случилось на улице Машиностроителей у дома № 12. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.
Несовершеннолетний переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
Мальчик получил травмы. Его госпитализировали в Мценскую ЦРБ.
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