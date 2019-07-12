В Орловской области произошло ДТП с несовершеннолетним пострадавшим

«Лада Гранта» (под управлением водителя 1968 года рождения) сбила восьмилетнего мальчика во Мценске 11 июля в 17:05. ДТП случилось на улице Машиностроителей у дома № 12. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

Несовершеннолетний переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

Мальчик получил травмы. Его госпитализировали в Мценскую ЦРБ.