В Орловской области произошло ДТП с двумя погибшими взрослыми и двумя пострадавшими детьми

Авария случилась в Болховском районе на 170 километре трассы «Орёл — Калуга» накануне в 16 часов 40 минут.

Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.

По предварительным данным 40-летняя женщина, управляя «Ладой Гранта» выехала на «встречку», что и стало причиной столкновения с другой «Ладой» — «Ларгус», которой управлял 64-летний мужчина.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 69-летний пассажир «Ларгуса» и 35-летняя пассажирка «Гранты». Пострадали водитель «Лады Ларгус», а также две девочки 13-ти лет и 62-летняя женщина, находившиеся в «Ладе Гранта».

Сейчас все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.