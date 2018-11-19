В Орловской области произошло ДТП с двумя погибшими взрослыми и двумя пострадавшими детьми
19.11.2018
Авария случилась в Болховском районе на 170 километре трассы «Орёл — Калуга» накануне в 16 часов 40 минут.
Об этом сообщили в региональном Управлении МВД.
По предварительным данным 40-летняя женщина, управляя «Ладой Гранта» выехала на «встречку», что и стало причиной столкновения с другой «Ладой» — «Ларгус», которой управлял 64-летний мужчина.
В результате ДТП на месте происшествия погибли 69-летний пассажир «Ларгуса» и 35-летняя пассажирка «Гранты». Пострадали водитель «Лады Ларгус», а также две девочки 13-ти лет и 62-летняя женщина, находившиеся в «Ладе Гранта».
Сейчас все обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.
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