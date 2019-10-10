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Орел10.10.2019 Четверг 12:37
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В Орловской области произошло ДТП на производстве

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10.10.2019

Происшествие случилось в Ливенском районе в селе Сергиевское 9 октября.

На территории зернотока водитель, управляя погрузчиком, допустил наезд на 27-летнего рабочего. Транспортное средство двигалось задним ходом.

Пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.

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