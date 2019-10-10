В Орловской области произошло ДТП на производстве

Происшествие случилось в Ливенском районе в селе Сергиевское 9 октября.

На территории зернотока водитель, управляя погрузчиком, допустил наезд на 27-летнего рабочего. Транспортное средство двигалось задним ходом.

Пострадавшего пришлось госпитализировать. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Орловской области.