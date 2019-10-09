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Орел09.10.2019 Среда 12:11
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В Орловской области произошло дерзкое преступление

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09.10.2019

В Ливнах на Воронежской улице преступники попытались взорвать терминал с наличными средствами. Это случилось 8 октября в 04:40.

Как сообщает «Уездный город», злоумышленники использовали для этого газовый баллон. В итоге своей цели они так и не достигли — деньги остались на месте. Однако взрыв повредил терминал, двери магазина, а также аппаратуру для видеофиксации.

Сейчас полиция проводит все необходимые мероприятия для установления, розыска и задержания подозреваемых.

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