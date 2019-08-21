В Орловской области произошёл пожар космического значения
21.08.2019
Крупное возгорание заметили из космоса. Информация поступила в региональный Центр управления в кризисных ситуациях. На место выехала оперативная группа Верховского пожарно-спасательного гарнизона. Данные подтвердились.
Как сообщает Управление МЧС по Орловской области, горела стерня на площади примерно в один гектар в Верховском районе рядом с деревнями Стрелка и Огороженное. Последствия ЧП ликвидировали сотрудники пожарной части № 16.
По факту данного происшествия будут составлены административные материалы в отношении виновных в несоблюдении правил пожарной безопасности.
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