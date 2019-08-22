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Орел22.08.2019 Четверг 13:09
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В Орловской области произошёл необычный пожар

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22.08.2019

Загорелся комбайн. В этот момент техника находилась в поле.

ЧП случилось 21 августа днём в Краснозоренском районе в деревне Бегичево. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Пожарные оперативно прибыли на вызов и ликвидировали последствия ЧП. Обошлось без погибших и пострадавших.

Точные причины возгорания выясняются.

Теги:ОрёлОрловская областьМЧСпожаркомбайнуборочнаявозгорание

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