В Орловской области продолжаются мероприятия в рамках всероссийского «Года добровольца»

Сегодня в Медицинском институте ОГУ имени Тургенева состоится первое занятие в рамках Школы волонтёра-медика. Занятие пройдёт с 18-ти до 20-ти часов.

Мероприятие организует Всероссийское Общественное Движение «Волонтёры-медики».

Также сегодня движение проводит специальное занятие на базе областной больницы. Оно пройдёт с 16-ти до 17-ти 30-ти. Участников научат оказывать помощь на массовых спортивных мероприятиях.

Кроме того, в данный момент «Волонтёры-медики» совершают поездку в ФАП, расположенный в Сосковском районе в деревне Хмелевая. Её цель — помочь сотрудникам медицинского учреждения.

Об этом информирует сайт добровольцыроссии.рф.