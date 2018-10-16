В Орловской области продолжаются мероприятия в рамках всероссийского «Года добровольца»
16.10.2018
Сегодня в Медицинском институте ОГУ имени Тургенева состоится первое занятие в рамках Школы волонтёра-медика. Занятие пройдёт с 18-ти до 20-ти часов.
Мероприятие организует Всероссийское Общественное Движение «Волонтёры-медики».
Также сегодня движение проводит специальное занятие на базе областной больницы. Оно пройдёт с 16-ти до 17-ти 30-ти. Участников научат оказывать помощь на массовых спортивных мероприятиях.
Кроме того, в данный момент «Волонтёры-медики» совершают поездку в ФАП, расположенный в Сосковском районе в деревне Хмелевая. Её цель — помочь сотрудникам медицинского учреждения.
Об этом информирует сайт добровольцыроссии.рф.
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