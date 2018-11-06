В Орловской области продолжаются мероприятия, направленные против продажи алкоголя и табака несовершеннолетним

Усиленные проверки проводятся полицией с 24-го ноября.

За это время стражи закона и порядка побывали примерно на шести сотнях торговых объектов.

Полицейскими выявлено и пресечено 80 правонарушений.

Также полиция рассказывает владельцам и работникам торговых точек о нормах закона и ответственности за их нарушение.