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Орел06.11.2018 Вторник 10:32
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  3. В Орловской области продолжаются мероприятия, направленные против продажи алкоголя и табака несовершеннолетним

В Орловской области продолжаются мероприятия, направленные против продажи алкоголя и табака несовершеннолетним

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06.11.2018

Усиленные проверки проводятся полицией с 24-го ноября.

За это время стражи закона и порядка побывали примерно на шести сотнях торговых объектов.

Полицейскими выявлено и пресечено 80 правонарушений.

Также полиция рассказывает владельцам и работникам торговых точек о нормах закона и ответственности за их нарушение.

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