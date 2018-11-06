В Орловской области продолжаются мероприятия, направленные против продажи алкоголя и табака несовершеннолетним
06.11.2018
Усиленные проверки проводятся полицией с 24-го ноября.
За это время стражи закона и порядка побывали примерно на шести сотнях торговых объектов.
Полицейскими выявлено и пресечено 80 правонарушений.
Также полиция рассказывает владельцам и работникам торговых точек о нормах закона и ответственности за их нарушение.
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