В Орловской области продолжается расследование убийства 17-летнего парня
10.06.2019
Подозреваемого заключили под стражу. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Трагический инцидент произошел в Кромском районе 4 июня. Все случилось на территории Стрелецкого сельского поселения. По версии следствия, здесь у пруда отдыхала компания, в какой-то момент у несовершеннолетнего произошел конфликт с местным. Тот «причинил смерть 17-летнему парню», — так гласит официальная формулировка. Как именно произошло убийство, и от чего наступила смерть, предстоит установить экспертам. Известно, что тело погибшего было извлечено из воды. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство».
Подозреваемый 35-летний местный житель заключен под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете.
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