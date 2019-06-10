В Орловской области продолжается расследование убийства 17-летнего парня

Подозреваемого заключили под стражу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Трагический инцидент произошел в Кромском районе 4 июня. Все случилось на территории Стрелецкого сельского поселения. По версии следствия, здесь у пруда отдыхала компания, в какой-то момент у несовершеннолетнего произошел конфликт с местным. Тот «причинил смерть 17-летнему парню», — так гласит официальная формулировка. Как именно произошло убийство, и от чего наступила смерть, предстоит установить экспертам. Известно, что тело погибшего было извлечено из воды. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство».

Подозреваемый 35-летний местный житель заключен под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете.