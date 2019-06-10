Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел10.06.2019 Понедельник 12:50
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области продолжается расследование убийства 17-летнего парня

В Орловской области продолжается расследование убийства 17-летнего парня

Версия для печати

10.06.2019

Подозреваемого заключили под стражу. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Трагический инцидент произошел в Кромском районе 4 июня. Все случилось на территории Стрелецкого сельского поселения. По версии следствия, здесь у пруда отдыхала компания, в какой-то момент у несовершеннолетнего произошел конфликт с местным. Тот «причинил смерть 17-летнему парню», — так гласит официальная формулировка. Как именно произошло убийство, и от чего наступила смерть, предстоит установить экспертам. Известно, что тело погибшего было извлечено из воды. Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство».

Подозреваемый 35-летний местный житель заключен под стражу. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Теги:ОрёлОрловская Область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55160

Добавил новость: 

Другие новости раздела

10.06.2019

Началась электронная продажа билетов на автобусы до села Льгов, где состоится праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье»

10.06.2019

Опубликована расширенная программа юбилейного фестиваля «Троицкие хороводы в Орловском Полесье»

3.8
10.06.2019

В Оке утонул 22-летний мужчина

10.06.2019

Роспотребнадзор «дал добро» на летний отдых на нескольких официальных пляжах

10.06.2019

Прокуратура Орловской области выявила нарушения в учреждениях ФСИН

$ USD65.0395(-0.19)08.06
€ EUR73.2605(-0.01)08.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online