В Орловской области продолжается проект «Дом со звездой»
08.10.2018
Акция проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова.
Символы победы — Звёзды Героев — установили на домах ещё нескольких орловских ветеранов в Должанском районе.
Почётные знаки разместили в деревне Калиновка на доме Александры Стеблецовой и в посёлке Студёный на доме Дмитрия Дорофеева.
Одновременно Александре Стеблецовой вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Курской битве».
Акция «Дом со звездой» продолжится и в будущем году. Организаторы планируют, что в итоге в списке «отмеченных» окажутся 450 ветеранов Великой Отечественной войны.
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