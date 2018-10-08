В Орловской области продолжается проект «Дом со звездой»

Акция проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова.

Символы победы — Звёзды Героев — установили на домах ещё нескольких орловских ветеранов в Должанском районе.

Почётные знаки разместили в деревне Калиновка на доме Александры Стеблецовой и в посёлке Студёный на доме Дмитрия Дорофеева.

Одновременно Александре Стеблецовой вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Курской битве».

Акция «Дом со звездой» продолжится и в будущем году. Организаторы планируют, что в итоге в списке «отмеченных» окажутся 450 ветеранов Великой Отечественной войны.