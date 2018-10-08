Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.10.2018 Понедельник 11:34
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области продолжается проект «Дом со звездой»

В Орловской области продолжается проект «Дом со звездой»

Версия для печати

08.10.2018

Акция проводится по инициативе губернатора Андрея Клычкова.

Символы победы — Звёзды Героев — установили на домах ещё нескольких орловских ветеранов в Должанском районе.

Почётные знаки разместили в деревне Калиновка на доме Александры Стеблецовой и в посёлке Студёный на доме Дмитрия Дорофеева.

Одновременно Александре Стеблецовой вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Курской битве».

Акция «Дом со звездой» продолжится и в будущем году. Организаторы планируют, что в итоге в списке «отмеченных» окажутся 450 ветеранов Великой Отечественной войны.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/49691

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.10.2018

В Орле стартовал фотопроект «Особая красота», приуроченный к Декаде инвалидов

08.10.2018

В областном центре появилась ещё одна мемориальная доска

08.10.2018

В Орле произошло ДТП с участием мотоцикла, которое закончилось летальным исходом

08.10.2018

Эдуард Трояновский потерпел поражение

08.10.2018

Федеральная казна добавит региональным бюджетам ещё 500 миллиардов рублей на реализацию нацпроектов

$ USD66.627(+0.42)06.10
€ EUR76.661(+0.61)06.10

Наш опрос

Результаты голосования отсутствуют
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online