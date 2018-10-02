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Орел02.10.2018 Вторник 16:53
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В Орловской области продолжается подготовка к содержанию дорог в зимний период

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02.10.2018

В настоящее время готовность снегоочистительной техники составляет 69%.

В соответствии с распоряжением правительства области до конца года планируется закупить новую дорожно-строительную технику и оборудование.

В регионе создан аварийный запас горюче-смазочных материалов для спецтехники объёмом 60 тысяч литров.

Также необходимо в полном объёме обеспечить коммунальные службы смесью из соли и песка. До конца октября в область поступит 16 тысяч тонн соли для приготовления смеси.

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