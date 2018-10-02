В Орловской области продолжается подготовка к содержанию дорог в зимний период
02.10.2018
В настоящее время готовность снегоочистительной техники составляет 69%.
В соответствии с распоряжением правительства области до конца года планируется закупить новую дорожно-строительную технику и оборудование.
В регионе создан аварийный запас горюче-смазочных материалов для спецтехники объёмом 60 тысяч литров.
Также необходимо в полном объёме обеспечить коммунальные службы смесью из соли и песка. До конца октября в область поступит 16 тысяч тонн соли для приготовления смеси.
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