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В Орловской области продолжается международная акция «Миллион шагов»

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06.06.2019

Основной целью инициативы является вовлечение пациентов с болезнью Бехтерева и членов их семей в занятия двигательной активностью и повышение осведомленности о первичных симптомах этого заболевания, профилактике и важности ранней диагностики. Симптомы болезни Бехтерева — сильная боль в суставах и позвоночнике, снижение их гибкости. В процессе ходьбы активно вырабатываются собственные противовоспалительные гормоны, способствуя снижению боли, улучшению подвижности позвоночника и суставов. Задача акции — чтобы каждый участник ежедневно проходил по 10 000 шагов. Таким образом, за 100 дней каждый сможет пройти свой миллион шагов на пути к ответственному отношению к своему здоровью. Акция продлится до 30 сентября. Чтобы присоединиться, необходимо установить на смартфон шагомер, выбрать на сайте steps.bbehtereva.ru место проживания, присоединиться к команде своего округа и начать отсчет, делясь результатами в социальных сетях. Об этом пишет РИА 57 со ссылкой на Пресс-службу «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева».

Теги:ОрёлОрловская Область

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