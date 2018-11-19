В Орловской области продолжается акция «Дом со звездой», стартовавшая по инициативе губернатора Андрея Клычкова
19.11.2018
На этой неделе в Орле к ней присоединятся 12 школ. Ученики установят символы Победы — красные звезды — на квартиры 47 ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн.
Об этом сообщили в мэрии.
Завтра к акции присоединятся ученики школ № 6 и № 25 и лицея № 18. Они навестят 12 ветеранов.
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