В Орловской области продолжается акция «Дом со звездой», стартовавшая по инициативе губернатора Андрея Клычкова

На этой неделе в Орле к ней присоединятся 12 школ. Ученики установят символы Победы — красные звезды — на квартиры 47 ветеранов Великой Отечественной войны и локальных войн.

Об этом сообщили в мэрии.

Завтра к акции присоединятся ученики школ № 6 и № 25 и лицея № 18. Они навестят 12 ветеранов.