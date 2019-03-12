В Орловской области признана невменяемой водитель троллейбуса - участница ДТП с тремя погибшими

Таковы предварительные итоги расследования. Об этом рассказал представитель Следственного комитета на заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Орловской области.

ДТП произошло в Орле у остановки общественного транспорта «Дворец спорта» 9 октября 2018. В результате наезда троллейбуса погибли три человека. Ещё двое получили травмы.

Заключение о невменяемости вынесла судебно-психиатрическая экспертиза. В ближайшее время специалисты должны выяснить, когда женщина начала страдать от психического заболевания — до или после ДТП.

Кроме того, следствием установлено, что водитель маршрутки, также участвовавшей в ДТП, привлекался к административной ответственности за нарушения правил безопасности при перевозке пассажиров. Следственный комитет выяснил, что в момент аварии водитель маршрутки высаживал пассажиров вне пределов остановки на проезжей части.

Этим действиям дадут соответствующую оценку. В адрес главы администрации Орла и главы Управления ГИБДД по Орловской области Следственным комитетом внесены представления в связи с непринятием ими мер по устранению выявленных нарушений в деятельности владельца данного автобуса.