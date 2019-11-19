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Орел19.11.2019 Вторник 10:53
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В Орловской области приведут в порядок сотни общественных и дворовых территорий

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19.11.2019

До 2024 года в регионе благоустроят или отремонтируют 165 общественных и 450 дворовых территорий. Такая работа запланирована в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Нацпроект реализуется на Орловщине на протяжении трёх лет. За это время приведены в порядок 57 общественных территорий и 450 дворов.

Как сообщили в Орловском областном Совете народных депутатов, на данные цели истрачено около полутора миллиардов рублей — в основном, федеральные средства.

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