В Орловской области приведут в порядок сотни общественных и дворовых территорий
19.11.2019
До 2024 года в регионе благоустроят или отремонтируют 165 общественных и 450 дворовых территорий. Такая работа запланирована в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Нацпроект реализуется на Орловщине на протяжении трёх лет. За это время приведены в порядок 57 общественных территорий и 450 дворов.
Как сообщили в Орловском областном Совете народных депутатов, на данные цели истрачено около полутора миллиардов рублей — в основном, федеральные средства.
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