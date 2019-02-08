В Орловской области присяжные не стали оправдывать обвиняемых в нападении на курских бизнесменов

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт во Мценском районном суде 7 февраля единогласно. На его основании будет вынесен приговор. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

7 февраля во Мценском районном суде коллегией присяжных заседателей по уголовному делу в отношении двух жителей Курской области, обвиняемых в покушении на убийство, сопряженное с разбойным нападением, единодушно постановлен обвинительный вердикт, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Преступление произошло в 2000 году на мценской объездной. Преступники остановили автомобиль, в котором двое бизнесменов возвращались из Москвы в Курскую область. При себе у них была крупная сумма денег. Как уточняет портал «Орловские новости», преступники стреляли в своих жертв и ранили одного из мужчин в грудь. Затем водитель попытался скрыться. Началась погоня. В ходе преследования злоумышленники совершили ещё несколько выстрелов. Одна из пуль попала в голову водителя, после чего машина вылетела в кювет.

Оба пострадавших остались в живых. Им удалось скрыться с места и получить медпомощь. Однако один из них в результате нападения стал инвалидом.

Один из обвиняемых скрылся от полиции и был объявлен в розыск. Другого не могли привлечь к ответственности из-за нехватки доказательств. Год назад первого обвиняемого задержали в Москве. После этого следствие возобновилось.