В Орловской области приставы в ходе очередного рейда арестовали четыре автомобиля
28.02.2019
Мероприятие проводилось совместными усилиями ГИБДД и УФССП в Орле и его ближайших окрестностях. Водителей проверяли на наличие непогашенных задолженностей. В том числе — по штрафам и налогам. Арест автомобиля или иного имущества проводился в случае, если сумма такой задолженности превышала 3 тысячи рублей.
Всего приставы проверили около 300 человек. Пятеро человек расплатились с долгами прямо на месте с помощью переносных терминалов. Ещё 20 водителей получили повестки о явке в службу судебных приставов.
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