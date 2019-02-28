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Орел28.02.2019 Четверг 16:18
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В Орловской области приставы в ходе очередного рейда арестовали четыре автомобиля

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28.02.2019

Мероприятие проводилось совместными усилиями ГИБДД и УФССП в Орле и его ближайших окрестностях. Водителей проверяли на наличие непогашенных задолженностей. В том числе — по штрафам и налогам. Арест автомобиля или иного имущества проводился в случае, если сумма такой задолженности превышала 3 тысячи рублей.

Всего приставы проверили около 300 человек. Пятеро человек расплатились с долгами прямо на месте с помощью переносных терминалов. Ещё 20 водителей получили повестки о явке в службу судебных приставов.

Теги:ОрёлОрловская область

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