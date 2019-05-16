В Орловской области приостановлен процесс реорганизации школ
16.05.2019
Об этом сообщила начальник областного департамента образования Татьяна Крымова на заседании профильного комитета Областного совета.
В этом году в регионе планировалась реорганизовать 19 учебных заведений, причём 11 из них должны были ликвидировать. Это малокомплектные школы с количеством учеников до 30 человек.
Ранее прокуратура Орловской области рассказала о нарушениях, допущенных при оптимизации общеобразовательных учреждений в Покровском районе.
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