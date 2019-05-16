В Орловской области приостановлен процесс реорганизации школ

Об этом сообщила начальник областного департамента образования Татьяна Крымова на заседании профильного комитета Областного совета.

В этом году в регионе планировалась реорганизовать 19 учебных заведений, причём 11 из них должны были ликвидировать. Это малокомплектные школы с количеством учеников до 30 человек.

Ранее прокуратура Орловской области рассказала о нарушениях, допущенных при оптимизации общеобразовательных учреждений в Покровском районе.