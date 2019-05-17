В Орловской области пожарные спасли двух человек
17.05.2019
Пожар произошёл 16 мая примерно в 23 часа в Змиёвке на улице Кирова в многоквартирном доме. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире.
Сотрудники МЧС вывели из огня двух человек. Последствия ЧП ликвидировали. Огонь успел уничтожить только постельные принадлежности.
Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.
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