В Орловской области пожарные спасли двух человек

Пожар произошёл 16 мая примерно в 23 часа в Змиёвке на улице Кирова в многоквартирном доме. Очаг возгорания находился в двухкомнатной квартире.

Сотрудники МЧС вывели из огня двух человек. Последствия ЧП ликвидировали. Огонь успел уничтожить только постельные принадлежности.

Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.