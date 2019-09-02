В Орловской области появился ещё один «Населённый пункт воинской доблести»

Памятную стелу торжественно открыли в Залегощенском районе в селе Красное (Красненского сельского поселения).

В торжественном митинге приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

На территории села в марте 1943 года шли кровопролитные бои. За неделю сражений советские войска потеряли здесь около полутора тысяч убитыми и около четырёх тысяч ранеными.