Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.09.2019 Понедельник 13:51
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области появился ещё один «Населённый пункт воинской доблести»

В Орловской области появился ещё один «Населённый пункт воинской доблести»

Версия для печати

02.09.2019

Памятную стелу торжественно открыли в Залегощенском районе в селе Красное (Красненского сельского поселения).

В торжественном митинге приняли участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

На территории села в марте 1943 года шли кровопролитные бои. За неделю сражений советские войска потеряли здесь около полутора тысяч убитыми и около четырёх тысяч ранеными.

Теги:ОрёлОрловская областьгубернаторКлычковнаселённый пункт воинской доблестиВОВ

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56969

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.09.2019

СИЗО №1 Орла станет участком №747

02.09.2019

На орловском районном празднике выступил хор имени Пятницкого

5
02.09.2019

Большой футбол приходит в Орловскую область

02.09.2019

У получателей льготной ипотеки в Орловской области появился выбор

02.09.2019

Орловчане попали в Книгу рекордов Гиннеса

2
$ USD66.6235(+0.13)03.09
€ EUR73.1726(-0.21)03.09

Наш опрос

На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online