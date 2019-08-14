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В Орловской области появился «четырежды почётный гражданин»

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14.08.2019

Зампред Орловского областного Совета народных депутатов Сергей Потёмкин удостоен звания «Почётный гражданин Шаблыкинского района». Ранее его уже признавали почётным гражданином Сосковского и Урицкого районов, а также городского поселения Нарышкино.

Торжественная церемония награждения состоялась 13 августа на празднике в честь Дня района.

Теги:ОрёлОрловская область

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