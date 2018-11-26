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В Орловской области построят завод по производству цементно-стружечных плит

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26.11.2018

Правительство Орловской области и ООО «СтеМаЛ» подписали специальный инвестиционный контракт.

Это произошло сегодня на заседании Координационного совета по промышленности Орловской области при губернаторе. Документ скрепили подписями глава Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор предприятия Алексей Василенко.

Согласно договору, в Орловской области построят завод по производству цементно-стружечных плит мощностью 35 тысяч кубометров в год. При заводе будет функционировать цех по структурированию и лакированию плит мощностью 10 с половиной тысяч кубометров.

Контракт заключён на срок семь лет. Запланированный максимальный объём инвестиционных вложений составляет 4 миллиарда рублей.

Планируется, что на заводе создадут около сотни новых рабочих мест.

Правительство области гарантирует инвестору налоговые льготы, информационную, организационную и правовую поддержку.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьгубернаторКлычков

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