Правительство Орловской области и ООО «СтеМаЛ» подписали специальный инвестиционный контракт.

Это произошло сегодня на заседании Координационного совета по промышленности Орловской области при губернаторе. Документ скрепили подписями глава Орловской области Андрей Клычков и генеральный директор предприятия Алексей Василенко.

Согласно договору, в Орловской области построят завод по производству цементно-стружечных плит мощностью 35 тысяч кубометров в год. При заводе будет функционировать цех по структурированию и лакированию плит мощностью 10 с половиной тысяч кубометров.

Контракт заключён на срок семь лет. Запланированный максимальный объём инвестиционных вложений составляет 4 миллиарда рублей.

Планируется, что на заводе создадут около сотни новых рабочих мест.

Правительство области гарантирует инвестору налоговые льготы, информационную, организационную и правовую поддержку.