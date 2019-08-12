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Орел12.08.2019 Понедельник 12:06
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В Орловской области построят пять крупных объектов водоснабжения

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12.08.2019

Такая работа будет проделана в рамках региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Орловской области» с 2019 по 2024 годы, утверждённой губернатором Андреем Клычковым. Общая стоимость работ — примерно 496 миллионов рублей.

Четыре объекта построят в Орле. Это два водовода (один по улице Высоковольтной (от Лужковского водовода до Кромского шоссе), другой от улицы Авиационной до улицы Генерала Родина), а также две станции умягчения — на Комсомольском и на Окском водозаборных узлах. Пятый объект — это станция очистки и обезжелезивания воды, которая появится в посёлке Кромы.

Все проекты будут осуществляться с применением перспективных технологий водоподготовки, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса.

Конечная цель программы — к концу 2024 года достичь показателей эффективности, указанных в паспорте регионального проекта «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». В частности — довести долю населения Орловской области, которое обеспечивается качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, с 85,95% (нынешнего показателя) до 95,6%.

Теги:ОрёлОрловская область

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