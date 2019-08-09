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Орел09.08.2019 Пятница 21:09
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В Орловской области построят новый масштабный спортивный объект

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09.08.2019

Новый спортивный комплекс построят в ближайшие несколько лет рядом с Дворцом спорта и открытыми теннисными кортами на стадионе Ленина. Строительство обойдётся в 225 миллионов рублей. Губернатор Орловской области Андрей Клычков уже утвердил проект и смету.

Реализация проекта рассчитана на период с текущего по 2021 годы.

Прежде всего комплекс будут состоять из большого универсального спортзала с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. Также здесь будут раздевалки, помещения для судей и тренеров, а также медицинский кабинет.

Общая площадь здания составит 5581 квадратный метр.

Теги:ОрёлОрловская область

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