В Орловской области построят новый масштабный спортивный объект

Новый спортивный комплекс построят в ближайшие несколько лет рядом с Дворцом спорта и открытыми теннисными кортами на стадионе Ленина. Строительство обойдётся в 225 миллионов рублей. Губернатор Орловской области Андрей Клычков уже утвердил проект и смету.

Реализация проекта рассчитана на период с текущего по 2021 годы.

Прежде всего комплекс будут состоять из большого универсального спортзала с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. Также здесь будут раздевалки, помещения для судей и тренеров, а также медицинский кабинет.

Общая площадь здания составит 5581 квадратный метр.