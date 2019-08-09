В Орловской области построят новый масштабный спортивный объект
09.08.2019
Новый спортивный комплекс построят в ближайшие несколько лет рядом с Дворцом спорта и открытыми теннисными кортами на стадионе Ленина. Строительство обойдётся в 225 миллионов рублей. Губернатор Орловской области Андрей Клычков уже утвердил проект и смету.
Реализация проекта рассчитана на период с текущего по 2021 годы.
Прежде всего комплекс будут состоять из большого универсального спортзала с мобильными телескопическими трибунами на 300 мест. Также здесь будут раздевалки, помещения для судей и тренеров, а также медицинский кабинет.
Общая площадь здания составит 5581 квадратный метр.
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