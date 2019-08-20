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В Орловской области построят новые спортивные объекты

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20.08.2019

Строительство запланировано в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». Реализация данной программы рассчитана на период до 2024 года.

На настоящий момент федеральный бюджет перечислил Орловской области средства на приобретение спортивного оборудования для обустройства футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе имени Ленина в Орле. На следующий год запланировано строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (во Мценске и под Орлом в лагере «Ветерок»), а также двух футбольных полей с искусственным покрытием.

Также заключён контракт на разработку документации для завершения строительства теннисного корта в «Многофункциональном спортивном комплексе».

Также в рамках тех же проектов на 2021-2023 годы запланировано строительство футбольного манежа в Орле.

Теги:ОрёлОрловская областьнацпроектыгубернаторКлычковспортфизкультурастроительство

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