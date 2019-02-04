В Орловской области построена установка, которая перабатывает отходы металлургического производства

При этом практически не остаётся отходов. По сути это печь, которая переплавляет шлак и окалину, а также металлическую пыль, разделяя их на металл и газ. Установка способна переработать до 500 килограммов отходов.

О новаторстве рассказало «Общественное Телевидение России».

Установка построена во Мценском районе на заводе «Стальтрон». Агрегат создан специалистами «Института экотехнологий».