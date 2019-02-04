В Орловской области построена установка, которая перабатывает отходы металлургического производства
04.02.2019
При этом практически не остаётся отходов. По сути это печь, которая переплавляет шлак и окалину, а также металлическую пыль, разделяя их на металл и газ. Установка способна переработать до 500 килограммов отходов.
О новаторстве рассказало «Общественное Телевидение России».
Установка построена во Мценском районе на заводе «Стальтрон». Агрегат создан специалистами «Института экотехнологий».
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