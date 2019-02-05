В Орловской области поставлен новый рекорд по бегу на дистанции 200 метров

В Орле состоялись легкоатлетические соревнования на призы Валентины Тихомировой. Они проводились в 22 раз.

Соревнования прошли в манеже Училища олимпийского резерва. Об этом сообщает Всеросссийская федерация лёгкой атлетики. В турнире участвовали около 400 легкоатлетов из регионов ЦФО.

Одним из самых заметных выступлений стало участие Марии Мартыновой в забеге на дистанцию 200 метров среди девушек в возрасте до 16 лет. Спортсменке удалось поставить новый рекорд Орловской области на данной дистанции в этой гендерной и возрастной категории. Мартынова преодолела 200 метров за 25 целых и 64 сотых секунды.