В Орловской области поставлен новый рекорд по бегу на дистанции 200 метров
05.02.2019
В Орле состоялись легкоатлетические соревнования на призы Валентины Тихомировой. Они проводились в 22 раз.
Соревнования прошли в манеже Училища олимпийского резерва. Об этом сообщает Всеросссийская федерация лёгкой атлетики. В турнире участвовали около 400 легкоатлетов из регионов ЦФО.
Одним из самых заметных выступлений стало участие Марии Мартыновой в забеге на дистанцию 200 метров среди девушек в возрасте до 16 лет. Спортсменке удалось поставить новый рекорд Орловской области на данной дистанции в этой гендерной и возрастной категории. Мартынова преодолела 200 метров за 25 целых и 64 сотых секунды.
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