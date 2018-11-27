Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел27.11.2018 Вторник 11:53
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

В Орловской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Версия для печати

27.11.2018

Дело возбуждено по факту происшествия по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом информирует Управление МВД по региону.

Авария произошла 24 ноября на трассе «Орёл — Тамбов» в Орловском районе у деревни Жуковка. По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» выехал на «встречку», столкнулся с рейсовым автобусом «Орёл-Ливны» по касательной, а затем врезался в фуру DAF.

В итоге погибли четыре человека — водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров. Пострадавших не было.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьДТПполиция

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50941

Добавил новость: 

Другие новости раздела

27.11.2018

В Орле в год юбилея Тургенева сдадут в аренду за 1 рубль исторический «дом Лобанова», где жили прототипы произведений писателя

27.11.2018

В Орле в кафе подрались трое молодых парней и 35-летняя женщина

27.11.2018

Правительство области рассказало о количестве и стоимости орловских чиновников

27.11.2018

Звание «Почётный гражданин Орловской области» станет наградой

27.11.2018

3 декабря на портале Орловской области стартует опрос о коррупции

$ USD66.5072(+0.84)27.11
€ EUR75.5655(+0.63)27.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online