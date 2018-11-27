В Орловской области после ДТП с четырьмя погибшими возбудили уголовное дело

Дело возбуждено по факту происшествия по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом информирует Управление МВД по региону.

Авария произошла 24 ноября на трассе «Орёл — Тамбов» в Орловском районе у деревни Жуковка. По предварительной информации, водитель «Фольксвагена» выехал на «встречку», столкнулся с рейсовым автобусом «Орёл-Ливны» по касательной, а затем врезался в фуру DAF.

В итоге погибли четыре человека — водитель «Фольксвагена» и трое его пассажиров. Пострадавших не было.