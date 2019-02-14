В Орловской области пообещали исправить ошибки, допущенные при ремонте зданий театров
14.02.2019
С таким заявлением выступил зампред регионального правительства Николай Злобин.
Проблема обсуждалась на профильном комитете Облсовета. Речь идёт о ремонте, сделанном в зданиях театра имени Тургенева и театра «Свободное пространство».
Сейчас конкретный перечень недоделок подготовил «Орёлгосзаказчик».
По театру имени Тургенева проблема уже решается. «Орёлгосзаказчик» сформировал смету необходимых работ. Сейчас она проходит госэкспертизу. Если её одобрят, то в марте будет подготовлено и ходатайство о выделении средств.
По аналогичной схеме будет решаться и проблема с ремонтом в здании театра «Свободное пространство». Об этом информирует портал «Орловские новости».
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