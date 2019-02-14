В Орловской области пообещали исправить ошибки, допущенные при ремонте зданий театров

С таким заявлением выступил зампред регионального правительства Николай Злобин.

Проблема обсуждалась на профильном комитете Облсовета. Речь идёт о ремонте, сделанном в зданиях театра имени Тургенева и театра «Свободное пространство».

Сейчас конкретный перечень недоделок подготовил «Орёлгосзаказчик».

По театру имени Тургенева проблема уже решается. «Орёлгосзаказчик» сформировал смету необходимых работ. Сейчас она проходит госэкспертизу. Если её одобрят, то в марте будет подготовлено и ходатайство о выделении средств.

По аналогичной схеме будет решаться и проблема с ремонтом в здании театра «Свободное пространство». Об этом информирует портал «Орловские новости».