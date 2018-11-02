В Орловской области полиция ещё раз напомнила автомобилистам о том, как опасно управлять транспортом в состоянии алкогольного опьянения
02.11.2018
С водителями беседовали на АЗС.
Желающие смогли подышать в в алкотестер, а затем выложить соответствующее селфи с тематическими хештегами в социальные сети.
Каждый участник получил в подарок набор аксессуаров с символикой акции.
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