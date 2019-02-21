В Орловской области покинул свой пост глава Управления Федеральной Налоговой Службы
21.02.2019
Об отставке Сергея Маркевича сообщил сайт «Вечерний Орёл». По данным портала, Маркевич перешёл на другую работу в другом регионе России. В Орловской области он работал с января 2016 года.
Согласно официальному сайту ФНС РФ, в настоящий момент временно исполняющим обязанности начальника Управления ФНС является советник государственный гражданской службы Российской Федерации 1 класса Алла Рубцова.
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