В Орловской области покинул свой пост глава Управления Федеральной Налоговой Службы

Об отставке Сергея Маркевича сообщил сайт «Вечерний Орёл». По данным портала, Маркевич перешёл на другую работу в другом регионе России. В Орловской области он работал с января 2016 года.

Согласно официальному сайту ФНС РФ, в настоящий момент временно исполняющим обязанности начальника Управления ФНС является советник государственный гражданской службы Российской Федерации 1 класса Алла Рубцова.