Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.02.2019 Четверг 11:51
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области покинул свой пост глава Управления Федеральной Налоговой Службы

В Орловской области покинул свой пост глава Управления Федеральной Налоговой Службы

Версия для печати

21.02.2019

Об отставке Сергея Маркевича сообщил сайт «Вечерний Орёл». По данным портала, Маркевич перешёл на другую работу в другом регионе России. В Орловской области он работал с января 2016 года.

Согласно официальному сайту ФНС РФ, в настоящий момент временно исполняющим обязанности начальника Управления ФНС является советник государственный гражданской службы Российской Федерации 1 класса Алла Рубцова.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/53013

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.02.2019

В Орле полицейские и волонтёры борются с рекламой запрещённых веществ

21.02.2019

В Орле на Комсомольской столкнулись «Ситроен» и «шестёрка»

21.02.2019

В Орле горел жилой дом на несколько квартир

1
21.02.2019

Орловский «Прометей» получил Гран-при на межрегиональном конкурсе духовых оркестров

21.02.2019

В Орле стало меньше детей-сирот

$ USD65.8568(-0.35)21.02
€ EUR74.6816(-0.13)21.02

Наш опрос

Ваше отношение к смене места жительства?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online