В Орловской области пока не будут вводить экспериментальный налог

Минфин РФ назвал регионы, в которых с 1 января будущего года предлагается ввести налог для самозанятых граждан. Эксперимент планируется распространить ещё на 19 субъектов: Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, Красноярский и Пермский края, Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа и Башкортостан.

Сейчас он взимается только в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане. Ставка составляет 4% для граждан, которые оказывают услуги физическим лицам, и 6% для тех, кто работает с ИП и компаниями.