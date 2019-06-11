Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел11.06.2019 Вторник 11:37
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области погиб водитель мотоблока

В Орловской области погиб водитель мотоблока

Версия для печати

11.06.2019

Авария произошла 10 июня около 8 утра на трассе «Глазуновка-Старополево». Водитель (мужчина 1954 года рождения), управляя мотоблоком «Хопёр» и двигаясь со стороны Глазуновки в сторону Старополево, не справился с управлением. Мотоблок опрокинулся на проезжую часть.

65-летний водитель скончался от полученных телесных повреждений до приезда «Скорой помощи». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55193

Добавил новость: 

Другие новости раздела

11.06.2019

Жительницу Орловской области осудили на семь лет лишения свободы за распространение наркотиков

11.06.2019

26 июня состоятся публичные слушания Облсовета по годовому отчёту об исполнении регионального бюджета за 2018 год

11.06.2019

Международный совет по охране памятников призвал обратить внимание на Сабуровскую крепость и Болхов

11.06.2019

В Орле готовятся к строительству ещё четырех детсадов

11.06.2019

С начала этого года около 100 жителей Орловской области запретили сделки с недвижимостью без личного участия собственника

$ USD64.7919(-0.25)11.06
€ EUR73.2148(-0.05)11.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online