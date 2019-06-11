В Орловской области погиб водитель мотоблока
11.06.2019
Авария произошла 10 июня около 8 утра на трассе «Глазуновка-Старополево». Водитель (мужчина 1954 года рождения), управляя мотоблоком «Хопёр» и двигаясь со стороны Глазуновки в сторону Старополево, не справился с управлением. Мотоблок опрокинулся на проезжую часть.
65-летний водитель скончался от полученных телесных повреждений до приезда «Скорой помощи». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.
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