В Орловской области погиб водитель мотоблока

Авария произошла 10 июня около 8 утра на трассе «Глазуновка-Старополево». Водитель (мужчина 1954 года рождения), управляя мотоблоком «Хопёр» и двигаясь со стороны Глазуновки в сторону Старополево, не справился с управлением. Мотоблок опрокинулся на проезжую часть.

65-летний водитель скончался от полученных телесных повреждений до приезда «Скорой помощи». Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.