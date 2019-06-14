В Орловской области подвели итоги конкурса на получение субсидий для НКО

В этом году социально ориентированные некоммерческие организации получат из областного бюджета 10,2 миллиона рублей. Средства распределят между 57 НКО.

Наиболее значительную поддержку получат «Орловская областная федерация каратэ» (380 тысяч рублей), «Союз женщин Орловской области» и региональное отделение «Союза пенсионеров России» (по 375 тысяч рублей), а также «Общественный союз Орловской области» (350 тысяч рублей).