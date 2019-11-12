В Орловской области подведены итоги Общероссийской акции «Вода России»

В 2019 году акция проходила с апреля по октябрь в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В Орловской области её организатором стало Управление экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

В период проведения акции в муниципальных районах области проводилась уборка берегов рек, озер и прудов. Завершающим этапом акции стало проведение мероприятия по уборке берега реки Орлик в районе от моста в д. Звягинки по направлению к д. Образцово Орловского района.

В уборке приняли участие 65 человек: сотрудники Управления экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, сотрудники администрации Образцовского сельского поселения и представители хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Образцовского сельского поселения. Было убрано около 700 метров берега р. Орлик с одной и другой стороны. Всего было собрано и вывезено 120 мешков мусора.