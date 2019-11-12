Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.11.2019 Вторник 09:18
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области подведены итоги Общероссийской акции «Вода России»

В Орловской области подведены итоги Общероссийской акции «Вода России»

Версия для печати

12.11.2019

В 2019 году акция проходила с апреля по октябрь в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В Орловской области её организатором стало Управление экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

В период проведения акции в муниципальных районах области проводилась уборка берегов рек, озер и прудов. Завершающим этапом акции стало проведение мероприятия по уборке берега реки Орлик в районе от моста в д. Звягинки по направлению к д. Образцово Орловского района.

В уборке приняли участие 65 человек: сотрудники Управления экологического надзора и природопользования Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области, сотрудники администрации Образцовского сельского поселения и представители хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории Образцовского сельского поселения. Было убрано около 700 метров берега р. Орлик с одной и другой стороны. Всего было собрано и вывезено 120 мешков мусора.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/58319

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.11.2019

Стартовал II этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

12.11.2019

Сегодня Орёл посетят представители правительства Нижегородской области и госкорпорации по атомной энергии «Росатом»

12.11.2019

В Орловской области готовятся к празднованию юбилея писателя Ивана Алексеевича Бунина в 2020 году

12.11.2019

В Орле завершился VI областной фестиваль ветеранских творческих коллективов «От имени сердца, от имени жизни»

12.11.2019

Андрей Клычков поручил до конца 2019 года открыть клубы компьютерной грамотности во всех центрах социального обслуживания населения Орловской области

$ USD63.9121(+0.18)12.11
€ EUR70.4759(+0.05)12.11

Наш опрос

Мост "Дружба" полностью закрыли до конца 2020 года. Ваше отношение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online