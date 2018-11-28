В Орловской области подсчитали работающих и безработных

Свежую статистику озвучили сегодня на заседании Координационного комитета поддержки занятости жителей Орловской области.

Как рассказал руководитель Управления труда, сейчас уровень занятости в регионе составляет 56,1%. Это превышает параметры минувшего года.

Уровень фиксированной безработицы составляет 0,8%.