В Орловской области подсчитали работающих и безработных
28.11.2018
Свежую статистику озвучили сегодня на заседании Координационного комитета поддержки занятости жителей Орловской области.
Как рассказал руководитель Управления труда, сейчас уровень занятости в регионе составляет 56,1%. Это превышает параметры минувшего года.
Уровень фиксированной безработицы составляет 0,8%.
Короткая ссылка obl1.ru/~/50997
Другие новости раздела
$ USD66.9436(+0.16)29.11
€ EUR75.5191(-0.1)29.11
Наш опрос
Главный праздник ноября?