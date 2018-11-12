В Орловской области подрядчик заплатит за сломанную карусель 582 тысячи рублей

В Орловской области мать мальчика, пострадавшего на аттракционе, взыскала с подрядчика компенсацию через суд.

Изначально дело рассматривал Мценский районный суд.

Инцидент произошёл во Мценске в сентябре 2017 года. Мальчик, катаясь на карусели, травмировал ногу. Диагноз врачей звучал как «косой перелом левой бедренной кости со смещением».

Мать мальчика обратилась в суд с иском к компании ООО «Технопром», которая устанавливала аттракцион, а также к городскому управлению ЖКХ.

Женщина требовала один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Районный суд удовлетворил иск только частично, поэтому стороны судебного спора обратились в вышестоящую инстанцию.

В областном суде выяснили, что отверстие, в которое попала нога мальчика, что и привело к травме, образовалось за несколько месяцев до ЧП. Однако никто не отремонтировал карусель и не ограничил доступ детей к аттракциону, хотя всё это входило в обязанности подрядчика.

В итоге областной суд взыскал с «Технопрома» в пользу пострадавшего мальчика полмиллиона рублей морального вреда. Также компания должна компенсировать амчанке средства, которые она не получила в виде зарплаты, ухаживая за травмированным сыном (82 тысячи рублей).