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  3. В Орловской области «подняли из земли» 13 освободителей

В Орловской области «подняли из земли» 13 освободителей

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14.08.2019

Останки 13 красноармейцев, погибших в регионе в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в Новосильском районе у деревни Вяжи, где летом 1943 года шли активные боевые действия. Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

Останки обнаружили поисковики из отрядов «Память» и «Неручь». Также найдены каски, элементы амуниции и личные вещи защитников Отечества. Однако установить имена погибших не представляется возможным, так как не обнаружены смертные медальоны.

Останки перезахоронят со всеми положенными почестями.

Теги:ОрёлОрловская область

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