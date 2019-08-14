В Орловской области «подняли из земли» 13 освободителей
14.08.2019
Останки 13 красноармейцев, погибших в регионе в годы Великой Отечественной войны, обнаружили в Новосильском районе у деревни Вяжи, где летом 1943 года шли активные боевые действия. Об этом сообщили в Управлении Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.
Останки обнаружили поисковики из отрядов «Память» и «Неручь». Также найдены каски, элементы амуниции и личные вещи защитников Отечества. Однако установить имена погибших не представляется возможным, так как не обнаружены смертные медальоны.
Останки перезахоронят со всеми положенными почестями.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56611
Другие новости раздела
14.08.2019
В Орле «крышуют» 35 зданий
14.08.2019
В Орле закупают соль для земли
$ USD65.6017(+0.17)14.08
€ EUR73.4149(+0.29)14.08
Наш опрос
Ваше отношение к религии?