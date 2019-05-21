В Орловской области подходят к концу весенние полевые работы
21.05.2019
План по однолетним травам выполнен на 97%, по многолетним беспокровным травам — на 47,6%. Завершается сев технических культур. Кроме того, завершается деятельность по обработке озимых зерновых культур гербицидами.
Об этом сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК Дмитрий Бутусов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54728
Другие новости раздела
21.05.2019
В Орловской области на трассе «Крым» после столкновения грузовика и легковушки пострадал пешеход
21.05.2019
Преподаватель и ординатор института Медицинского института ОГУ имени Тургенева подозреваются во взяточничестве
$ USD64.4888(-0.14)21.05
€ EUR71.9631(-0.28)21.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?