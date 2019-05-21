В Орловской области подходят к концу весенние полевые работы

План по однолетним травам выполнен на 97%, по многолетним беспокровным травам — на 47,6%. Завершается сев технических культур. Кроме того, завершается деятельность по обработке озимых зерновых культур гербицидами.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК Дмитрий Бутусов.