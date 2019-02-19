В Орловской области «Почта России» будет работать 23 февраля и 8 марта

23 февраля и 8 марта 2019 года в Орловской области будут открыты 10 отделений почтовой связи (7 в Орле, 2 во Мценске и 1 в Ливнах). 23 февраля они будут работать по графику субботы, а 8 марта — по графику пятницы с сокращением рабочего дня на один час.

Адреса отделений:

Орёл, ул. Комсомольская, 53;

Орёл, Наугорское ш., 42;

Орёл, пер. Матроса Силякова, 4;

Орёл, бульвар Победы, 5;

Орёл, ул. 4-я Курская, 2;

Орёл, ул. Космонавтов, 3;

Орёл, ул. Приборостроительная, 21;

Мценск, ул. Мира, 37;

Мценск, ул. Машиностроителей, 2;

Ливны, ул. Ленина, 3.

В пятницу, 22 февраля, и в четверг, 7 марта, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час. 24 февраля и 9 марта все отделения «Почты России» в Орловской области будут оказывать услуги по установленному режиму работы.