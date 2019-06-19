В Орловской области «по горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве

17 июня в Ливнах в квартире жилого дома обнаружили тело 29-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщает Следственный комитет, подозреваемого установили и задержали «по горячим следам». 24-летний местный житель дал признательные показания. По его словам, он убил мужчину в ходе конфликта, который возник после совместного распития алкогольных напитков.

Возбуждено уголовное дело.