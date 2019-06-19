В Орловской области «по горячим следам» задержали подозреваемого в убийстве
19.06.2019
17 июня в Ливнах в квартире жилого дома обнаружили тело 29-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Как сообщает Следственный комитет, подозреваемого установили и задержали «по горячим следам». 24-летний местный житель дал признательные показания. По его словам, он убил мужчину в ходе конфликта, который возник после совместного распития алкогольных напитков.
Возбуждено уголовное дело.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55376
Другие новости раздела
19.06.2019
Завтра ректор опорного вуза Орловской области Ольга Пилипенко ответит на вопросы в прямом эфире телеканала «Первый областной»
19.06.2019
У орловчан остался один день, чтобы подать заявки на участие в смене «Stand-Up Comedy» форума «Таврида 5.0»
$ USD63.9794(-0.36)20.06
€ EUR71.6377(-0.59)20.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?