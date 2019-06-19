В Орловской области Peugeot врезался в дорожный знак

ДТП случилось 18 июня примерно в 14:30 на 12 километре трассы «Орёл-Ефремов». Водитель Peugeot выехал на встречную полосу и врезался в дорожный знак. После этого машина съехала в кювет.

Автомобилист получил телесные повреждения. Врачи назначили ему амбулаторное лечение. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Орловской области.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области