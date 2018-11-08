Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел08.11.2018 Четверг 15:14
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. В Орловской области пешеходы нарушают правила в четыре раза чаще водителей

В Орловской области пешеходы нарушают правила в четыре раза чаще водителей

Версия для печати

08.11.2018

Об этом сообщили в ГИБДД.

В дорожной инспекции подвели итоги мероприятия «Пешеход».

За пять дней усиленного контроля в регионе было выявлено 133 нарушения, допущенных водителями, и 560 нарушений, допущенных пешеходами.

Наиболее характерные из них — переход проезжей части в неположенном месте, а также отсутствие светоотражающих элементов на одежде. Их ношение обязательно, если местом действия является загородная дорога, а временем действия — тёмное время суток.

Теги:ОрёлОрелОрловская областьДТПГИБДД

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/50379

Добавил новость: 

Другие новости раздела

08.11.2018

Глава администрации Орла предложил объединить школы, чтобы сократить расходы на образование

08.11.2018

Сегодня в Орловской области в реке Цон нашли тело мужчины

08.11.2018

Завтра в Орле откроется Всероссийская художественная выставка, посвящённая юбилею Тургенева

08.11.2018

Завтра в Орле в театре «Русский стиль» состоится премьера спектакля "Лаврецкий"

08.11.2018

Спецпроект «Социальная корзина» поможет орловцам меньше тратить на продукты в торговых центрах

$ USD66.2155(+0.12)09.11
€ EUR75.6711(-0.01)09.11

Наш опрос

Главный праздник ноября?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online