В Орловской области пешеходы нарушают правила в четыре раза чаще водителей

Об этом сообщили в ГИБДД.

В дорожной инспекции подвели итоги мероприятия «Пешеход».

За пять дней усиленного контроля в регионе было выявлено 133 нарушения, допущенных водителями, и 560 нарушений, допущенных пешеходами.

Наиболее характерные из них — переход проезжей части в неположенном месте, а также отсутствие светоотражающих элементов на одежде. Их ношение обязательно, если местом действия является загородная дорога, а временем действия — тёмное время суток.