В Орловской области пешеходы нарушают правила в четыре раза чаще водителей
08.11.2018
Об этом сообщили в ГИБДД.
В дорожной инспекции подвели итоги мероприятия «Пешеход».
За пять дней усиленного контроля в регионе было выявлено 133 нарушения, допущенных водителями, и 560 нарушений, допущенных пешеходами.
Наиболее характерные из них — переход проезжей части в неположенном месте, а также отсутствие светоотражающих элементов на одежде. Их ношение обязательно, если местом действия является загородная дорога, а временем действия — тёмное время суток.
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